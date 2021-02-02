Лукашенко: «Беглых пусть избирают в Польше и Литве».

Александр Лукашенко во вторник, 2 февраля, провел совещание по вопросам подготовки и проведения Всебелорусского народного собрания, которое состоится 11-12 февраля. Он заявил, что это важнейшее событие в жизни Беларуси, и мы должны услышать голос каждого. Также он заявил о будущих решениях ВНС: будут концептуальные положения, мелочевки не будет. Зашла речь и о тех, кого Лукашенко постоянно называет «беглыми»:

- Тут некоторые беглые и прочие так называемы оппозиционеры плачут и рыдают что вот они не попали на всебелорусское собрание – значит «нелегетымны». Ну, во-первых, я сказал, что мы избирали людей, которые живут в нашей стране. А беглых будут избирать в Польше, Литве, кто-то может быть в Украине, кто-то в России хоть немного. Но у нас не такого – чтобы за рубежом кого-то избирали, так же? Мы только гостей приглашаем. Поэтому беглые пусть успокоятся и прочие, кто рядом с ними. Во-вторых: вы объявили бойкот: бойкотируйте. Более того, спустя некоторое время после объявления бойкота они решили провести «форум замежжа». Ну, проводите. Никто ж не мешает. Собирайтесь в Польше, Литве, и проводите

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