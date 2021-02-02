Сельчанин захотел проверить герметичность газового баллона огнем: вот что случилось дальше

Сельчанин сам поменял газовый баллон, а он загорелся. Фото: МЧС.

ЧП произошло в понедельник, 1 февраля, в поселке Радунь в Вороновском районе. Подробности сообщили в пресс-службе УМЧС Гродненской области.

Пожар случился в подвале частного дома. Около 16.40 часов местный житель позвонил в МЧС и рассказал, что у него дома загорелся газовый баллон.

Баллон стоял в подвальном помещении. Хозяйка пояснила, что ее 63-летний муж сам поменял газовый баллон и проверял герметичность соединения открытым пламенем - тогда и случилось возгорание.

- Мужчина пытался самостоятельно погасить пламя, забрасывая его ветошью, но получил ожоги. Выйдя во двор, он вызвал спасателей. Пожар был оперативно локализован и ликвидирован, огонь на жилые помещения не распространился, - прокомментировали в УМЧС.

Пострадавшего сельчанина госпитализировали, у него ожоги около 15 процентов тела. Причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов.

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