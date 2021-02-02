Минчанка оскорбила в интернете судью-однофамилицу, ей грозят 3 года ограничения свободы

Минчанка на эмоциях оскорбила судью из Могилева. Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Правоохранители задержали 64-летнюю минчанку, которая в сети оскорбила незнакомого ей судью из Могилева. Подробности сообщила пресс-служба УВД Могилевского облисполкома.

Это произошло в конце декабря 2020-го года. Под статьей о могилевском судье на одном из новостных порталов подозреваемая минчанка написала оскорбительный комментарий. Информацию с сайта удалили, но начались поиски автора комментария.

- Принятыми мерами противоправные действия минчанки были пресечены, комментарий удален, а подозреваемая вскоре задержана, - прокомментировали в УВД.

В отношении женщины возбуждено уголовное. Ее обвиняют в оскорблении судьи в связи с исполнением правосудия (ст. 391 УК РБ). Максимальное наказание по данной статье - ограничение свободы до 3 лет.

Также в УВД опубликовали видео, в котором сама минчанка признается, что лично судью, о котором плохо написала в сети, она не знает. А комментарий написала в состоянии аффекта, так как была в депрессивном состоянии. Умысла оскорбить или претензий у минчанки, по ее словам, не было, а судья просто оказалась однофамилицей.

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