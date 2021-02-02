У «Белавиа» сменился руководитель. И вот какие изменения ждут авиакомпанию

Новым гендиректором "Белавиа" стал Игорь Чергинец, который до этого был заместителем гендиректора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

момента ее основания, с 1996 года. 2 февраля стало известно о назначении нового гендиректора – им стал Игорь Чергинец, который до этого был заместителем гендиректора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности. Чергинец рассказал, что изменится в авиакомпании с приходом нового руководителя:

- Все традиции, существующие в «Белавиа», останутся неизменными. Они были выработаны на протяжении многих лет и крепко обосновались в жизни компании. Тем не менее мы будем уделять особое внимание дальнейшей цифровизации и стремиться к внедрению передовых мировых практик. Мы планируем обновлять флот за счет новейшего поколения Embraer 195-E2, ведем подготовку по приобретению самого современного Boeing 737-8. До конца текущего года мы планируем прекратить эксплуатацию Boeing Classic. Несомненно, модернизация воздушного парка будет способствовать расширению сети маршрутов, открытию новых направлений и увеличению пассажиропотока. Я также уверен, что для эффективной эксплуатации современной техники необходимо и дальше уделять особое внимание подготовке кадров авиакомпании, развитию авиационного отряда, авиационно- технической базы, службы бортпроводников и других служб и отделов, – заявил Игорь Чергинец.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса всем авиакомпаниями мира сейчас, мягко говоря, не сладко. И «Белавиа» - не исключение. Весной 2020 года пришлось отменить многие рейсы, другие – сильно сократить. Если в хорошие времена (например, во время проведения вторых Европейских игр) «Белавиа» выполняла около 50 вылетов в сутки, то в течение последних 30 дней, по подсчетам «Комсомолки», самолеты белорусской авиакомпании вылетали в среднем только 20 раз в сутки. А в апреле-мае прошлого года эта цифра и вовсе была около 8. О нынешней загруженности сейчас ничего не сообщается, но по нашим наблюдениям – она минимальная.

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