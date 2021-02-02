Названы имена самых цитируемых политологов Беларуси

События 2020-го года привели к росту частоты цитирования белорусских политологов и аналитиков.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Ресурс busel.online опубликовал рейтинг самых цитируемых белорусских политологов и аналитиков за 2020-ый год.
Выборка сделана по данным сервиса «Яндекс. Новости». Также для достоверности метода из данных исключены возможные отклонения и инфошумы.
- Например, исключили однотипные упоминания об аресте одного политолога, однофамильцев и так далее. В выборку включен период с 1 января по 31 декабря 2020-го года. Возможны незначительные колебания, - сообщают авторы исследования.
Также уточняется, что из всего массива упоминаний 65 процентов - это цитаты оппозиционных политологов, и еще 35 процентов - провластные эксперты.
Всего в рейтинге фамилии 50 политологов и аналитиков. Первая тройка по убыванию частоты упоминаний выглядит так:
- Карбалевич Валерий, политолог, эксперт аналитического центра «Стратегия» (1305);
- Болкунец Дмитрий, аналитик Института развития интеграционных процессов ВАВТ, Москва (1301);
- Дзермант Алексей, директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» (1284).
Частотность упоминания других экспертов меньше тысячи за 2020-ый год. В рейтинге есть имена, ставшие в связи с поствыборными событиями известны широкой общественности. Это, например, Франак Вячорка, советник Светланы Тихановской по международным отношениям, он попал на 9 место рейтинга (533), а политолог Юрий Воскресенский на 14 место (372).
В замыкающей рейтинг тройке, также по убыванию частоты цитат: Лев Криштапович, доктор философских наук (57), Роман Яковлевский, политический обозреватель (44) и Валентин Стариченок, аналитик Белорусского института стратегических исследований (35).
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