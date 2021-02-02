Названы имена самых цитируемых политологов Беларуси

События 2020-го года привели к росту частоты цитирования белорусских политологов и аналитиков. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ресурс busel.online опубликовал рейтинг самых цитируемых белорусских политологов и аналитиков за 2020-ый год.

Выборка сделана по данным сервиса «Яндекс. Новости». Также для достоверности метода из данных исключены возможные отклонения и инфошумы.

- Например, исключили однотипные упоминания об аресте одного политолога, однофамильцев и так далее. В выборку включен период с 1 января по 31 декабря 2020-го года. Возможны незначительные колебания, - сообщают авторы исследования.

Также уточняется, что из всего массива упоминаний 65 процентов - это цитаты оппозиционных политологов, и еще 35 процентов - провластные эксперты.

Всего в рейтинге фамилии 50 политологов и аналитиков. Первая тройка по убыванию частоты упоминаний выглядит так:

- Карбалевич Валерий, политолог, эксперт аналитического центра «Стратегия» (1305);

- Болкунец Дмитрий, аналитик Института развития интеграционных процессов ВАВТ, Москва (1301);

- Дзермант Алексей, директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» (1284).

Частотность упоминания других экспертов меньше тысячи за 2020-ый год. В рейтинге есть имена, ставшие в связи с поствыборными событиями известны широкой общественности. Это, например, Франак Вячорка, советник Светланы Тихановской по международным отношениям, он попал на 9 место рейтинга (533), а политолог Юрий Воскресенский на 14 место (372).

В замыкающей рейтинг тройке, также по убыванию частоты цитат: Лев Криштапович, доктор философских наук (57), Роман Яковлевский, политический обозреватель (44) и Валентин Стариченок, аналитик Белорусского института стратегических исследований (35).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Политолог о колючей проволоке и президенте с автоматом: «Картинка об уверенности Лукашенко разрушается его пиарщиками».

Валерий Карбалевич отвечает на главный вопрос: что же хотели показать власти картинкой с обнесенной колючей проволокой стелой и президента и сына с автоматами в руках? (подробности).

Кто такой Юрий Воскресенский, которому поручили переговоры между властью и оппозицией?

«Комсомолка» узнала, кто этот человек (подробности).

Лукашенко о будущих решениях ВНС: Будут концептуальные положения, мелочевки не будет.

На совещании о подготовке к проведению Всебелорусского народного собрания Александр Лукашенко рассказал, что будет включать резолюция ВНС (подробности).