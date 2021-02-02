На границе с Украиной задержали минчанина, который хотел уйти от уголовного преследования

Вместе с минчанином задержали сельчанина из Пинского района, который помогал ему перебраться через границу. Фото: Оксана БРОВАЧ

О том, что на днях пограничниками вблизи белорусско-украинской границы был задержан житель Минска, БелТА рассказали в Пинском погранотряде.

Задержали минчанина пограничники погранпоста Трушево, мужчина был уже в непосредственной близости от госграницы.

- Выяснилось, что житель Минска хотел скрыться от уголовного преследования на территории Украины, - пояснил Михаил Бут-Гусаим, официальный представитель Пинского погранотряда.

Кроме того, в погранотряде уточнили, что на удалении от границы был задержан и сельчанин из деревни Ласицк, что на Пинщине. Этот 27-летний мужчина помогал минчанину незаконно переправиться через границу. В октябре 2020-го года он уже привлекался к административной ответственности за нарушение пограничного законодательства (ст.23.29 КоАП).

- Задержанный мужчина находится под стражей. В этот раз ему грозит более строгое наказание, - добавили в пресс-службе погранотряда.

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