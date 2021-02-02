Ученые сказали, когда в России начнется новая волна COVID-19

Потепление в марте-апреле 2021 года может вызвать новую волну коронавируса. Фото: Надежда БУТОВИЧ

О том, что уже в ближайшие месяцы в России может начаться новая волна пандемии коронавируса, сообщило ТАСС.

К таким выводам пришли специалисты Центра им. Гамалеи. По словам ведущего специалиста Центра Федора Лисицына, новую волну может спровоцировать потепление, и начаться она может уже в двадцатых числах марта - апреле 2021-го года.

При этом ученый назвал, что сможет предотвратить высокую пиковость новой волны заболеваемости.

- Некоторая волна в России еще возможна, и сбить ее сможет только массовая вакцинация, - заметил Лисицын.

При этом специалист уверен, что ко времени новой волны - в середине весны в России уже должен возникнуть эффект от вакцинации.

- К этому времени должны быть готовы медицинские службы. К этому надо быть готовыми, - предупредил он.

Специалист также уверенно заявил, что отдельные случаи «ковида» все еще будут регистрироваться в конце 2021-го и начале 2022-го года. Он подчеркнул, что если все будет нормально, случаи будут отдельными, а не как факт эпидемии.

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