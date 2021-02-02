Кто такой Игорь Чергинец, который возглавил авиакомпанию «Белавиа»

Кто такой Игорь Чергинец, который возглавил «Белавиа». Фото: FB Игоря Чергинца.

У «Белавиа» сменился руководитель. Анатолия Гусарова, который возглавлял белорусскую авиакомпанию 25 лет, сменил Игорь Чергинец – раньше он был замом.

Анатолий Гусаров стоял у руля государственной авиакомпании «Белавиа» фактически с момента ее основания, с 1996 года. 2 февраля стало известно о назначении нового гендиректора – им стал Игорь Чергинец, который до этого был заместителем гендиректора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности. Чергинец уже рассказал, что изменится в авиакомпании с приходом нового руководителя.

Игорь Чергинец родился 6 июня 1967 года. Он сын известного политика, председателя Союза писателей Николая Чергинца. Николай Иванович известен как борец за нравственность – он является председателем общественного совета по нравственности. Например, принимает решение о возрастном ограничении для фильмов, которые планируются к показу в кинотеатрах. Cовет по нравственности также в 2010 году выступал за отмену минского концерта Rammstein.

Сын политика – Игорь Чергинец имеет юридическое и авиационное образование. В «Белавиа», как и Анатолий Гусаров, он работает с момента ее основания. Занимал различные должности в авиакомпании, с 2007 по 2021 год – заместитель генерального директора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности.

Известно, что Игорь Чергинец увлекается большим теннисом. В летнее время Чергинца иногда видят на мотоцикле Harley Davidson, который раскрашен в корпоративном стиле «Белавиа» - с васильками на бензобаке. Также Игорь Чергинец катается на горных лыжах и болеет за ХК «Динамо Минск». А еще – имеет обширную коллекцию моделей самолетов – он собирает их с 1999 года.

На этом мотоцикле в летнее время иногда видят Игоря Чергинца. Фото: FB Игоря Чергинца.

На бензобаке мотоцикла Игоря Чергинца нарисованы васильки. Фото: FB Игоря Чергинца.

Игорь Чергинец собирает модели самолетов уже 22 года. Фото: FB Игоря Чергинца.

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