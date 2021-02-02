В Печах нашли мертвым военнослужащего, старшину роты

В Печах нашли мертвым военнослужащего Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Старшего прапорщика сослуживцы нашли мертвым в рабочем кабинете без признаков жизни, сообщила вечером 2 февраля пресс-служба министерства обороны Беларуси. Это произошло в 72-ом Объединенном учебном центре, который находится в военном городке Печи - там военный проходил службу. Старший прапорщик Сулик С.Н. (его имя и возраст не уточняются) был старшиной роты тренажеров и обслуживания учебных объектов. Он был контрактником, в учебном центре служил уже больше 12 лет - с 2008 года.

- Обстоятельства в настоящее время выясняются комиссией Минобороны совместно со Следственным комитетом, - говорится в сообщении военного ведомства.

При каких обстоятельствах нашли тело мужчины и как именно он ушел из жизни, не раскрывается. В минобороны выразили соболезнования родным и близким умершего военнослужащего. Там добавили, что окажут его семью нужную помощь.