Студент и экс-сотрудник КГБ Ян Солонович покинул Беларусь спустя 12 часов после выхода с Окрестина

Студент Ян Солонович, получивший 114 суток за участие в маршах протеста, покинул Беларусь

Студент БГУИР Ян Солонович, которого задержали 1 ноября 2020-го года на марше в Куропаты, получивший 114 суток после бесконечных приговоров к арестам, вышел на свободу и уехал из Беларуси

– Да, нахожусь за границей. Выехал из Беларуси на протяжении 12 часов после освобождения, – сказал Солонович, его цитирует «Наша Нива».

Яну 21 год, кроме того, что он учился в БГУИР, летом прошлого года устроился на полставки в Научно-технический центр Комитета государственной безопасности. После задержания на марше он признался сотруднику КГБ в том, что был на 15 митингах, после чего начались постоянные приговоры к новым арестам.

Кроме того, в изоляторе Солоновичу создали особые условия: не водили на прогулки, месяц не пускали в душ.

Неожиданно 25 января Солоновича выпустили с Окрестина без объяснения причин. Молодой человек должен был выйти на свободу 23 февраля.

После своего внезапного освобождения из изолятора парень покинул Беларусь.

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