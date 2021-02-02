В ОБСЕ отреагировали на аудиозапись о создании «лагерей для острокопытных» в Беларуси

Николай Карпенков. Фото: sb.by

Офис экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской отправил аудиозапись, где говорилось о создании «лагерей для острокопытных» (несогласных с режимом), в ОБСЕ. Об этом сообщили в пресс-службе Тихановской.

«Сегодня независимая экспертиза, выполненная российским бюро «ГлавЭксперт» по запросу tut.by, доказала, что голос на записи о «лагерях» для белорусов, «лишних людях» а также убийстве Александра Тарайковского принадлежит Николаю Карпенкову», – отмечается в сообщении офиса Тихановской.

В ОБСЕ отреагировали на эту аудиозапись.

«Парламентская Ассамблея ОБСЕ отреагировала на эту же запись, отправленную им офисом Светланы Тихановской. Лидеры ПА осудили намерения создавать лагеря и приказ стрелять в протестующих, призывают освободить Игоря Лосика и других политзаключенных, привлечь к ответственности виновных и начать международное расследование по рекомендациям Московского механизма ОБСЕ», – сказано в сообщении.

Добавим, что независимая экпертиза аудиозаписи, опубликованной инициативой BYPOL, где человек с голосом, похожим на голос замглавы МВД Николая Карпенкова, рассказывает об идее создать лагеря для протестующих, показала, что голос принадлежит ему. Об этом стало известно 2 февраля.

Портал tut.by заказал фоноскопическое исследование этой аудиозаписи в российском бюро ООО «ГлавЭксперт», которое специализируется на проведении независимой экспертизы

Специалистам предоставили для сравнения аудиозапись, которую распространил в интернете BYPOL, а также интервью Николая Карпенкова телеканалу «Беларусь-1», опубликованное 18 октября 2020 года.

Экспертов попросили выяснить был ли монтаж в аудиозаписи, опубликованной BYPOL, а также принадлежит ли голос в двух этих записях одному и тому же человеку.

Изучила записи специалист Элла Витальевна Боргоякова. У нее высшее юридическое образование по специальности «судебный эксперт», десять лет стажа экспертной работы, она проводит фоноскопические исследования (как в судебном порядке, так и нет).

«Указанный совпадающий набор идентификационных признаков аудитивной, лингвистической и инструментальной групп позволяет сделать вывод о том, что на исследуемых фонограммах зафиксированы голос и речь одного и того же лица», – сказано в заключении эксперта.

По поводу признаков монтажа в аудиозаписи, опубликованной BYPOl, специалист отметила, что их нет.

«По результатам проведенных аудитивного, лингвистического, акустического, спектрального анализов можно сделать следующий вывод: на спорной фонограмме 2 признаков монтажа звукоряда и нарушения непрерывности записи, в пределах чувствительности аппаратуры, не обнаружено», – отмечается в заключении.

Напомним, что эту аудиозапись, где говорится от чего погиб Александр Тарайковский, а также о совещании у Александра Лукашенко, где правоохранителям говорили, что делать с протестами и протестующими и звучала идея создать «лагеря для острокопытных», в МВД назвали фейком. Кроме того, глава МИД Беларуси Владимир Макей тоже заявил, что это фейк.

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