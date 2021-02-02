Матчи ЧМ по хоккею-2021 перенесли из Беларуси в Латвию Фото: Архив "КП"

2 февраля стало известно, в какую страну перенесут матчи Чемпионата мира по хоккею в 2021 году, право на проведение которого забрали у Беларуси. В Международной федерации хоккея определились, что все игры пройдут в одной стране - Латвии. Так решили заседании совета IIHF, сообщила вечером 2 февраля пресс-служба организации.

Напомним, ранее планировалось, что ЧМ по хоккею пройдет 21 - 6 июня одновременно в двух столицах - Минске и Риге. Однако 18 января совет IIHF лишил Беларусь права проведения мирового первенства. Официальными причинами решения стали «вопросы безопасности, которые находятся вне контроля федерации».

Латвия также заявляла о возможности, в случае необходимости, провести у себя все матчи чемпионата. Страна примет первенство уже во второй раз - ЧМ по хоккею уже проходил в Риге в 2006 году.

Беларусь заявляла, что не будет бойкотировать турнир. В то же время Латвия запретила въезд на свою территорию главе Федерации хоккея Беларуси Дмитрию Баскову.