Снова ЧП: в пяти детсадах Минска вода непригодна для питья

В пяти детсадах Минска вода непригодна для питья Фото: Павел МАРТИНЧИК

Новая проблема с питьевой водой возникла в белорусской столице. Вечером 2 февраля телеграм-канал «Минск. Официально» сообщил о том, водопроводная вода временно непригодна для употребления в пяти детских садах Партизанского района. Это детсады №№82, 164, 186, 257 и 543. причина - в аварии на трубопроводе по ул. Академической.

- Организован подвоз чистой воды. Ситуация под контролем, - говорится в сообщении местных властей. - Рацион питания детей скорректирован. Кроме того, в дошкольные учреждения организовали доставку чистой питьевой воды.

В телеграм-канале добавили, что по итогам исследования качества воды санитарно-эпидемиологическая служба Минска примет решение о дальнейшем режиме работы детсадов.

В сообщении также отмечается, что для воспитанников учреждений, при необходимости, организуют дежурные группы.

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