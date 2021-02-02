Семь лет колонии: вынесен приговор по захвату «МАЗа» на протестах в августе в Минске

Суд назначил семь лет колонии усиленного режима участнику протестов в Минске. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Суд Советского района 2 февраля приговорил Дмитрия Дубкова, обвиняемого в угоне «МАЗа» во время августовских протестов в Минске, к семи годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Об этом сообщает tut.by.

Напомним, что в августе 2020-го, во время акций протеста на улице Притыцкого группа молодых людей захватила МАЗ и при помощи него заблокировала дорогу. Задержан был лишь один человек, причастный к этому. Это 28-летний Дмитрий Дубков, при этом лица некоторых других участников можно было рассмотреть. Дубкова обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса. Кроме того, предприятие «Минсктранс» предъявило ему иск на сумму около 22 тысяч рублей за простой общественного транспорта.

Дубков частично признал вину, однако с иском не согласен. У потерпевших к нему нет претензий.

Гособвинитель запросила для него наказание – лишение свободы на семь лет с отбыванием срока в колонии усиленного режима. Также Дубков должен будет выплатить «Минсктрансу» в полном объеме сумму по иску.

Парню предоставили последнее слово в суде.

– Я нахожусь в плену, я не совершал того, что мне вменяют, – заявил он.

По его словам, у него не было мысли об угоне автомобиля, а поездка была без цели хищения.

Он считает, что его действия в тот момент можно квалифицировать по статьями КоАП Беларуси: 23.34 (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) и частично 18.1 (Умышленное блокирование транспортных коммуникаций).

Читайте также:

«Хлопала в ладоши и стояла в сцепке»: вынесен приговор политзаключенной Ренате Смирновой

На видео с нагрудных камер силовиков видно, что девушка была без плакатов и символики, лозунги не выкрикивала и стояла не в первом ряду (подробности).

«Совершал громкие хлопки руками»: на 4 года осудили в Минске 20-летнего парня

Молодой человек участвовал в несанкционированных акциях в июле 2020 года. Отбывать наказание он будет на «химии» (подробности).