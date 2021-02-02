«Белтехосмотр» рассказал о рекорде: сколько авто прошли техосмотр в январе

«Белтехосмотр» рассказал, сколько авто прошли техосмотр в январе Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Унитарное сервисное предприятие «Белтехосмотр» отчиталось о работе за январь 2021 года. Как и ожидалось, автовладельцы Беларуси установили рекорд. В январе предприятие выдало 172 тыс. 290 разрешений на допуск авто физлиц к участию в дорожном движении, в то время как за январь-февраль 2020 года это число составляло 108 тыс. 828 разрешений, а за три первых месяца прошлого года - 164 тыс. 913.

То есть, в минувшем январе техосмотр прошло больше водителей, чем за три месяца прошлого года. При этом наиболее массово диагностические станции «Белтехосмотра» автовладельцы посещали 5 и 6 января - свыше 14 тыс. и 13 тыс. соответственно. А в последние дни января ажиотаж существенно спал - число выданных допусков сократилось примерно до 7 тыс. в день.

На предприятии рассказали об еще одной интересной статистике - машины каких возрастов чаще всего пригоняли на диагностику в январе. Выяснилось, что наибольшая доля - за автомобилями в возрасте от 15 до 20 лет (45,7 тыс.). На втором месте - машины, старше 20 лет (почти 42 тыс.). И на третьем - от 10 до 15 лет (38, 6 тыс.).

В «Белтехосмотре» также напомнили о возможностях предварительной записи для прохождения гостехосмотра.