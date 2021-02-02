Мария Колесникова прокомментировала отказ МВД возбуждать уголовное дело по фактам похищения и угроз

Мария Колесникова высказалась об отказе в возбуждении уголовного дела о похищении и угрозах Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Политическая активистка Мария Колесникова высказалась по поводу отказа МВД возбуждать уголовное дело после ее заявления о похищении и угрозах. Ее комментарий опубликовала пресс-служба команды Виктора Бабарико.

– Вы можете еще хоть 10 дел на меня завести. Вас это уже не спасет, – сказала Колесникова.

Она в настоящее время находится в СИЗО. Еще 10 сентября она подала заявление о возбуждении уголовного дела, назвала все имена и должности людей, которые организовали ее похищение, угрожали ей и насильно пытались вывезти из Беларуси.

Однако Следственный комитет решил не рассматривать заявление Колесниковой, передал его в Министерство внутренних дел. МВД отказало в возбуждении уголовного дела.

– 27 января я получила отказ в возбуждении уголовного дела. Удивлена ли я? О, нет! Там, в кабинете Карпенкова, господа Казакевич и Павлюченко во всех подробностях рассказали, что меня ждет, если я не покину страну: СИЗО, тюрьмы, унизительные досмотры, подорванное здоровье, забвение. Я забуду о книгах (Харари, Хокинг, чао!), о музыке тоже, ведь мне переломают пальцы, через месяц обо мне все забудут. 25 лет в колонии, где я буду ему (Казакевичу) форму шить, которую он будет одевать по особым поводам. Так что нет, не удивлена, – заявила Колесникова.

Она намерена дальше обращаться в Генеральную прокуратуру, а также в суд.

– Вы это сделали – вы это знаете, я знаю, ваши министры знают, глава государства знает, коллеги и соучастники знают, свидетели (а их немало), ваши дети знают, жены, ваши родители, друзья и близкие. Вы это сделали! – заявила Колесникова.

Недавно адвокат Марии Людмила Казак рассказала, как сейчас выглядит Колесникова.

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