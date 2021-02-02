Дойдет до 100 тысяч? Сколько уже собрали подписей под петицией в поддержку бело-красно-белого флага

Десятки тысяч подписей собрали под петицией в поддержку бело-красно-белого флага Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В интернете продолжается сбор подписей под петицией против признания исторического бело-красно-белого флага экстремистской символикой. Напомним, с такой инициативой выступил Координационный совет оппозиции после того, как Генеральная прокуратура Беларуси заявила, что готовит пакет документов на эту тему.

Как уже сообщала KP.BY ранее, в первые часы после опубликования петиции на платформе Petitions.by под обращением подписались тысячи человек, зарегистрированные на сайте. А по данным на вечер 2 февраля, спустя четыре дня после появления петиции, свои подписи под ней поставили уже около 82 тыс. человек. До окончания сбора подписей осталось два дня. В соцсетях гадают: дойдет ли число подписавшихся до 100 тыс. человек?

На протестах после президентских выборов массово использовали бело-красно-белый флаг Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

5 февраля петицию с подписями предполагается направить адресатам. К первоначальным - это Министерство культуры и Генпрокуратура Беларуси - добавили еще Министерство внутренних дел.

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