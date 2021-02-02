Телеведущая Екатерина Пытлева уехала из Беларуси после анонимного доноса

Телеведущая Екатерина Пытлева уехала из Беларуси. Фото: Instagram

Журналист и телеведущая Екатерина Пытлева покинула Беларусь и уже два месяца живет в Литве. По ее словам, переезд стал вынужденным шагом, на него она решилась после того, как узнала об анонимном доносе.

– Я никогда не хотела уезжать из Беларуси, даже после первых арестов коллег еще осенью, – сказала она, ее цитирует «Наша Нива».

Она также рассказала, что соседи несколько раз сообщали ей о слежке у подъезда, в таких случаях ей приходилось уезжать из дома.

Кроме того, что на саму телеведущую оказывалось давление (ей пришлось бросить работу на радио после увольнения с БТ), начались вопросы к ИП ее супруга Алексея.

Однако последней каплей стало то, что ей позвонили из милиции и сообщили об анонимном доносе на нее (якобы Пытлева оскорбляла государственный герб в соцсетях). Речь шла о посте, где на гербе вместо цветов были изображены черные дубинки.

– По этой статье мне могли присудить до года ограничения свободы. Мы посоветовались с адвокатом и решили уехать, так как в условиях правового дефолта в нашей стране эти проверки могли закончиться так, как закончились для многих политических заключенных, – сказала Пытлева.

Теперь телеведущая вместе со своей семьей живет в Литве. Она также нашла работу: сотрудничает с проектом «Маланка медыя».

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