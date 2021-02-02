«Вопросы очень интересные, анонимность гарантирую». Лукашенко объявил о масштабном соцопросе

Лукашенко объявил о масштабном соцопросе. Фото: БелТА

Александр Лукашенко объявил 2 февраля о проведении в Беларуси масштабного социологического исследования и раскрыл, в чем его суть. Он рассказал, что итоги этого исследования должны появиться к VI Всебелорусскому народному собранию (ВНС), которое намечено на 11-12 февраля, и обратился к людям:

- Когда придут к вам представители наших социологических служб и зададут какой-то конкретный вопрос, очень прошу объективно и честно ответить на эти вопросы, - цитирует Лукашенко belta.by. - Для меня лично это очень важно.

При этом он заявил, что «анонимность гарантирует полностью» и пояснил свою мысль:

- Наши эти протестуны и прочие начали персональные данные публиковать в Telegram-каналах и так далее. (…) Представители социологических служб - это будут очень порядочные люди. Никакого выкладывания постов и фотографий ни в интернете, нигде не будет.

Какие именно службы проводят исследование, пока не уточняется. Но со слов Лукашенко известно, что основной исследователь - зарубежная компания:

- Надо подключить на этом этапе еще, может быть, россиян. Если наши «свядомыя» начнут ногами шпынять россиян, просьба подключить украинцев. Они прекрасно разговаривают на русском языке и с нашими людьми свободно смогут общаться.

В то же время Лукашенко добавил, что «будут подключены белорусские социологи, но они не должны быть главными, чтобы было доверие всех групп населения».

Как оказалось, это исследование уже началось: опросы провели в части городов, в трудовых коллективах. А в ближайшие дни опросят жителей деревень, маленьких городов, райцентров, работников некоторых предприятий.

Что касается вопросов в анкете, то они «очень интересные и насущные, которые касаются жизни наших людей», отметил Лукашенко. Ответы населения должны поставить конкретные задачи, «от которых зависит развитие Беларуси», перед ВНС.

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