Суд Москвы вынес приговор Навальному: условный срок заменили на реальных 3,5 года

Алексею Навальному вынесли приговор. Фото: скриншот видео Пресс-служба Мосгорсуда РФ/ТАСС

В Москве 2 февраля вынесли приговор политическому деятелю Алексею Навальному. Его дело рассматривал Симоновский суд. Он отменил условный срок для Навального по делу «Ив Роше» и заменил его на 3,5 года реального в колонии.

– Несмотря на проводившиеся с ним профилактические мероприятия, Навальный неоднократно нарушал срок явки в инспекцию. Суд считает представление ФСИН подлежащим удовлетворению, – озвучила решение судья Наталья Репникова, ее слова приводит ТАСС.

Решение суда пока в законную силу не вступило, стороны могут обжаловать его в течение десяти дней. В этот срок Навальный будет находиться в СИЗО. Его этапируют в колонию не позже, чем через десять дней после того, как администрация изолятора получит извещение о вступлении решения суда в законную силу.

Навальный будет отбывать наказание в колонии общего режима, по предварительной информации, ему осталось 2,5 года, поскольку год он уже пробыл под домашним арестом.

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