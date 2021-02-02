Как отличить ОРВИ от коронавируса, рассказал врач

Комаровский рассказал, как отличить ОРВИ от коронавируса. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Доктор и телеведущий Евгений Комаровский назвал отличие ОРВИ от коронавируса. Соответствующий пост он опубликовал в Instagram.

По словам медика, на 100% COVID-19 можно выявить только с помощью обследования.

– Если у вас полная потеря обоняния и вкуса, то с вероятностью, превышающей 99%, – это коронавирус. Но в целом ковид19 диагностируется со 100%-ной вероятностью только после обследования, тестов на присутствие вируса или антител к нему, плюс очень специфические изменения в легких, которые видны при компьютерной томографии, – уточнил Комаровский.

Он также объяснил, как лечить COVID-19, если у пациента нет осложнений.

– Но парадокс заключается в том, что если болезнь протекает без дыхательной недостаточности, то есть в организме хватает кислорода, вы дышите и не задыхаетесь, то никаких особенностей в лечении нет. Коронавирус лечится так же, как любые сопли, любой грипп или риновирус, – заключил врач.

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