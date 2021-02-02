«Нужно давать честную статистику по коронавирусу!» Сенатор, заслуженный врач Беларуси - о том, останется ли ковид, и стоит ли вакцинироваться

Олег Суконко - лауреат премии президента «За духовное возрождение». Фото: БелТА

Бывший директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии, заслуженный врач Беларуси, лауреат Государственной премии, член Совета Республики Олег Суконко рассказал о своем видении ситуации с коронавирусом в Беларуси. Напомним, в феврале 2020 года Суконко неожиданно простился с коллективом, а сейчас его назначили «главным по коронавирусу в Могилевской области».

Как считает заслуженный врач, неквалифицированно загружать больницы общего профиля ковидными больными. По его мнению, это должны быть специальные инфекционные клиники. Кроме того, «нужно давать нормальную, правильную, честную статистику по коронавирусу», заявил Суконко в интервью nv-online.info.

- Никто не должен бояться этой статистики! Сколько у нас по-настоящему людей больны ковидом? Ни вы, ни я не знаем точного ответа.

По словам именитого врача, он «наехал по этому поводу на нынешнего и предыдущего министров здравоохранения».

- У нас привыкли все прятать, чтобы все было якобы тип-топ, - считает Суконко.

На вопрос, почему он, известный онколог, доктор наук, ушел из медицины, врач ответил:

- Меня ведь эвакуировали. И постарались, чтобы меня нигде больше не было.

Затем экс-директор РНПЦ добавил:

- Меня выгнали как ненужный элемент без объяснения причин.

Продолжая тему коронавируса, Суконко высказался за проведение вакцинации от COVID-19, причем именно российским препаратом. В том числе, прививаться надо и тем, кто уже перенес коронавирус, считает заслуженный врач.

Также он уверен, что в Беларуси должна быть масштабная государственная программа по строительству, ремонту всех инфекционных больниц. И дополнил:

- Штаб должен возглавлять главный эпидемиолог страны, директор РНПЦ эпидемиологии, которого не слышно и не видно. Как считает Суконко, специалисты этого центра должны заниматься определением генетической структуры циркулирующих в стране вирусов. Он допускает, что ковид не исчезнет и будет и в следующем году, изменив свою природу.

- Это искусственная вещь, созданная за рубежом, и она будет циркулировать постоянно, - полагает врач. - А потом еще что-то придумают. И мы должны быть готовы к этому очень серьезно.