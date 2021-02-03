Известный белорусский футболист Александр Глеб обзавелся участком в престижном месте под Минском. Фото: БелТА

Известный белорусский футболист Александр Глеб обзавелся участком в 25 соток в деревне Лапоровичи на берегу Минского моря. Об этом сообщает портал tut.by.

Из данных государственного регистра недвижимого имущества Беларуси следует, что данный участок был передан в собственность Глебу еще в начале октября 2020 года на основании решения Папернянского сельсовета.

Рядом с участком Александра Глеба находится земля Жерара Депардье, которую тот получил в аренду в 2019 году, но еще ничего не построил на ней. Также неподалеку находятся дома именитой биатлонистки Дарьи Домрачевой и главы Белорусской федерации биатлона Андриана Цыбульского.

От участка футболиста до Минского моря – около ста метров

У Глеба уже есть два дома в Лапоровичах. Они расположены неподалеку от нового участка. Первый дом футболист купил в 2014 году, второй – в начале 2020 года.

Александр Глеб является одним из самых титулованных белорусских футболистов. Он выступал за «БАТЭ», «Арсенал», «Штутгарт», «Барселону».

Глеб стал первым белорусским футболистом, который сыграл в финальном матче Лиги чемпионов. Это произошло в 2006 году, когда Глеб выступал в составе «Арсанала».

Александр Глеб становился лучшим футболистом года Беларуси в 2002, 2003, 2005, 2006, 2007 годах.

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