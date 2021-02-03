Фотофакт. Посмотрите, какую щуку поймали рыбаки из Кличева!

Вот такую рыбу-монстра поймали кличевские рыбаки. Фото: "Сцяг Саветаў".

Белорусы продолжают хвастаться зимним уловом. На этот раз удача улыбнулась рыбакам из Кличева. Александр Осипенко и Игорь Кардымон рыбачили на Чигиринском водохранилище. Об их рыбацком счастье рассказала районная газета “Сцяг Саветаў”.

Мужчины ловили щуку на жерлицу с флажком. На живца клюнула огромная рыба весом без малого 14 килограммов.

Чуть ранее «Комосомолка» рассказывала о трофее рыбака из Слонима, которому удалось поймать щуку весом 13,200 и длиной 115 см. Рыбу вытаскивали из воды три человека – в одиночку рыбак не смог это сделать. В ней оказалось около двух килограммов икры.