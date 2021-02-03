Санстанция проверила, соблюдают ли масочный режим в общественном транспорте Минска Фото: Алексей БУЛАТОВ

Санстанция проверила, соблюдают ли масочный режим в общественном транспорте Минска. Итоги проверки опубликовали в телеграм-канале «Минск. Официально».

Проверка проводилась в январе 2021 года сотрудниками предприятия «Столичный транспорт и связь» вместе с представителями санитарной эпидемиологической службы и транспортной инспекции.

Всего было проведено 14 рейдов. В ходе них проверяли, как в общественном транспорте соблюдаются санитарно-эпидемиологические нормы, а также масочный режим.

В результате проведенных проверок 24 предписания были направлены частным перевозчикам, в их ведении находятся маршрутки, три – предприятию «Минсктранс» и еще два – метрополитену.

Напомним, что обязательный масочный режим был введен в Минске 12 ноября.

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