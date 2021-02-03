Американские ученые рассказали, как COVID-19 может ударить по почкам

Коронавирус может проникать в почки и вызвать серьезные нарушения в их работе. Фото: ЗВОНАРЕВ Валерий.

Исследователи проверили гипотезу о том, что коронавирус способен нарушать работу почек напрямую, а не опосредованно. Ранее медики рассматривали две теории. Часть ученых считала, что ковид проникает в почки и напрямую вызывает тяжелые нарушения в их работе. Другие предполагали, что это происходит из-за сбоя в работе иммунитета и обширных воспалительных процессов у инфицированных COVID-19.

Группа исследователей под руководством профессора бин Мамуна проанализировала данные более ста пациентов из больниц Филадельфии и Йеля, пишет ТАСС. Оказалось, что у четверти из них в моче были обрывки молекул S-белка коронавируса – это ключевой компонент его оболочки, который непосредственно участвует в проникновении вируса в новые клетки.

У пациентов, у которых это было зафиксировано, наблюдалась и высокая концентрация в моче альбумина – это признак серьезных повреждений почек. Ученые заметили также, что это явление наблюдалось только у взрослых пациентов и практически никогда – у детей.

Возможность повреждения почек непосредственно проникающим в их ткани вирусом нужно учитывать и при лечении пациентов с ковидом, и при оценке долгосрочных последствий инфекции, считают ученые.

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