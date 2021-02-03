Мужчине из Дзержинска дали полтора года «домашней химии» за циничные надписи и рисунок на бетонном ограждении Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мужчине из Дзержинска дали полтора года «домашней химии» за циничные надписи и рисунок. Об этом сообщает «Наша Нiва» со ссылкой на правозащитников.

Во вторник, 2 февраля, в суде Дзержинского района было рассмотрено уголовное дело в отношении Андрея Ковальчука. Его обвинили по статье 341 Уголовного кодекса – Осквернение сооружений и порча имущества и по статье 368 Уголовного кодекса – Оскорбление президента.

По данным обвинения, Ковальчук 24 сентября поздно вечером в общественном месте города при помощи баллончика эмали-аэрозоля нанес на бетонное ограждение предприятия «Амкодор-ДОМЗ» циничные надписи и рисунок. Данным поступком он осквернил сооружение и нанес ущерб предприятию на сумму 108 тысяч 043 рубля.

Андрей Ковальчук был задержан 26 сентября, но уже через два дня его освободили. Мужчина признал свою вину. Также он возместил материальный ущерб.

У Ковальчука имеется инвалидность третьей группы, а также несовершеннолетний ребенок на иждивении.

Суд назначил мужчине полтора года «домашней химии».

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