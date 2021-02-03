Белорусские онкологи рассказали, что некоторые виды рака помогают противостоять COVID-19

Онкологи рассказали, какие виды рака могут противостоять ковиду. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Некоторые виды онкологических заболеваний могут помочь в борьбе с коронавирусом, выяснили белорусские медики. Об этом сообщает телеканал ОНТ.

В частности, люди, страдающие В-клеточной лимфомой, которая вызывает неполноценность В-лимфоцитов, либо вообще не заболевают COVID-19, либо переносят его в легкой форме. Кроме того, у них не бывает цитокинового шторма – осложнения коронавируса, которое называют «самоубийством организма».

Тем не менее онкологическим больным нужно особенно тщательно соблюдать профилактические меры в период пандемии. Больные, находящиеся в ремиссии, у которых нет в данный момент агрессивной опухоли и которые не проходят химиотерапию, должны подлежать вакцинации, отметил заместитель директора РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н.Александрова Сергей Красный.

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