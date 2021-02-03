В Минздраве заявили, что необоснованного повышения цен на лекарства не будет. Фото: БелТА

В Министерстве здравоохранения заявили, что необоснованного повышения цен на лекарства не будет. Об этом сообщает БелТА.

- В Минздраве готовы к диалогу, а также к любым предложениями со стороны всех участников фармацевтического рынка. Мы уверены в том, что необоснованного повышения цен на лекарства не будет, - подчеркнул заместитель министра здравоохранения Дмитрий Чередниченко.

Он добавил, что уже были приняты определенные действия совместно с МАРТ и иными организациями по разработке соответствующих мер и их принятию.

- Нам удалось найти точки соприкосновения и увидеть понимание со стороны и фармбизнеса, и отечественных производителей важности проблемы, которая есть у нас на данный момент. Со стороны всех была выражена заинтересованность в том, чтобы ее решить, - отметил замминистра здравоохранения.

По его словам, были предложены конкретные меры, которые будут исполняться. Так, производители лекарств должны снизить отпускные цены на 2%. Уменьшится и размер применяемых надбавок при формировании оптовых и розничных цен: на 2% на уровне оптового звена, а также на 5-6% на уровне розницы.

- Исходя из этого, мы сможем нивелировать введение НДС. Индекс потребительских цен, который были установлен на 2021 год в размере 104,9%, будет выполнен, - заверил Чередниченко.

Замминистра здравоохранения уточнил, что показатель индекса потребительских установлен для лекарственных средств, которые относятся к категории соцзначимых. Среди них, препараты для лечения болезней сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. На период пандемии коронавируса – это и противовирусные, и противовоспалительные препараты, часть из которых – антибиотики. Этот перечень регулируется.

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