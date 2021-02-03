Вот как мошенники обирали детей, у которых просили телефон «просто позвонить»

В Минске будут судить двух парней, которые обманывали детей и подростков. Фото: Оксана БРОВАЧ

Двое молодых людей из Минска придумали способ, как завладеть деньгами, просто попросив на минутку чужой телефон. Историю рассказали в Следственном комитете.

19-летние парни в торговых центрах, кафе и других местах, где собирается молодежь, знакомились с детьми и подростками и под различными предлогами просили «на минуточку» их мобильные телефоны. Говорили, что им нужно позвонить, восстановить работу сим-карты, зайти в интернет, узнать, как работают различные сервисы и так далее.

- Получив доступ к смартфону и сим-карте, они с помощью специализированного приложения переводили денежные средства, полученные у оператора связи в качестве займа, на различные банковские карты или номера телефонов, - рассказала официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская.

Некоторые потерпевшие узнавали, что их обокрали, только через месяц, когда им приходили смс, что они должны оплатить займ. Более 30 жертв мошенников установлены следственным путем. Всего же на счету подельников 132 эпизода, на которых они с июля по сентябрь 2019 года «заработали» более 12 тысяч рублей. Кроме того, парни привлекли к преступной деятельности подростка, которого научили пользоваться своей схемой обмана. Деньги парни тратили на оплату съемной квартиры, продукты и развлечения.

-Действия двух обвиняемых квалифицированы по ч. 3 ст. 212 (хищение путем использования компьютерной техники в крупном размере) и ч. 1 ст. 172 (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления) Уголовного кодекса Республики Беларусь, - рассказала Екатерина Гарлинская.

Несовершеннолетнего подельника привлекать к ответственности не будут –он попал под амнистию.

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