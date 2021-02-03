В ВОЗ сообщили, что еще в десяти странах за неделю был обнаружен «британский» штамм COVID-19

В ВОЗ сообщили, что еще в десяти странах за неделю был обнаружен «британский» штамм коронавируса Фото: Инна КОРСАК

Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что еще в десяти странах за неделю был обнаружен «британский» штамм COVID-19. Об этом сообщает агентство ТАСС.

- С 27 января 2021 года «британский» штамм COVID-19 был обнаружен еще в десяти странах. По данным на 2 февраля 2021 года уже в 80 странах был выявлен данный штамм, - подчеркнули в ВОЗ.

Напомним, что в Великобритании новый штамм коронавируса был обнаружен в декабре 2020 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В ВОЗ признали, что «британский» штамм COVID-19 распространяется быстрее обычного.

В организации добавили, что на данный момент нет никаких свидетельств того, что данный вариант является более опасным. (подробности)

В ВОЗ заявили, что второй год пандемии COVID-19 может быть тяжелее первого.

Эксперт организации заявил, что передача коронавируса между людьми ускорилась. (подробности)

В ВОЗ заявили, что в мире в 2021 году не появится коллективный иммунитет к COVID-19.

По словам эксперта, даже если коллективный иммунитет появится в нескольких странах, то это не защитит людей по всему миру. (подробности)