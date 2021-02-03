Головченко: Попытка блокады ВНС с треском провалилась

Головченко заявил, что попытка блокады ВНС с треском провалилась. Фото: БелТА

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что попытка блокады Всебелорусского народного собрания с треском провалилась. Его слова приводит БелТА.

- Мне хотелось бы отметить довольно активное участие зарубежных гостей. А ведь предрекали, что будет некий бойкот со стороны граждан иностранных государств, которые побоятся приехать в Беларусь. И никто на ВНС не отправит своих представителей. Но реальность нам показала лишь то, что данные заявления являются пустыми, - отметил Головченко.

Он добавил, что на данный момент уже имеется 70-80 иностранных гостей. Данные цифры корректируется с учетом имеющихся транспортных и прочих ограничений в условиях пандемии коронавируса. По словам Головченко, некоторые из зарубежных гостей планируют выступить на Всебелорусском народном собрании.

- Попытка блокады ВНС с треском провалилась, - подчеркнул премьер-министр.

Помимо иностранных гостей, интерес к форуму выразили и представители иностранных посольств.

- Была же информация, что будет некий коллективный бойкот. Но уже сейчас подавляющее большинство диппредставителей, которые аккредитованы в Беларуси, подтвердили свое участие в ВНС, - подытожил Головченко.

Всебелорусское народно собрание состоится 11-12 февраля 2021 года.

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