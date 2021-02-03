«У нас с Навальным разные ситуации»: Тихановская прокомментировала возможность возвращения в Беларусь

Тихановская прокомментировала возможность возвращения в Беларусь. Фото: BBC

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская в интервью ведущему программы BBC Hard Talk Стивену Сакуру рассказала, что пока не планирует возвращаться в Беларусь. По ее словам, за пределами страны она сейчас может сделать в разы больше, чем в тюрьме.

Сакур поинтересовался у Тихановской, не служит ли для нее примером российский оппозиционер Алексей Навальный, который вернулся в Россию и понимал, что его арестуют. Напомним, что Навальный был задержан 17 января на паспортном контроле в аэропорту «Шереметьево».

- У нас с Алексеем Навальным разные ситуации. Он – уже политик, и занимается этим уже не один год. А я оказалась в этом положении волею судьбы. Я ведь не планировала становиться президентом. Во-вторых, у меня ответственность за моих детей. Потому что мой муж Сергей Тихановский все еще в тюрьме, а одному из детей нужен особый уход. И я должна подумать дважды над тем, чтобы принимать решение о своем возвращении в Беларусь, - прокомментировала Тихановская.

Она добавила, что если вернется сейчас в Беларусь, то ее сразу же посадят.

- Да, я думала о том, что мое возвращение может произвести эффект и люди на него отреагируют. Как только я вернусь, меня сразу же посадят за решетку. Да, люди попытаются защитить меня, но если этого не произойдет, то я стану очередным политзаключенным. Уверена, что смогу сделать на данный момент в разы больше за пределами Беларуси, чем в тюрьме. В Беларуси сейчас нет закона, - заявила Тихановская.

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