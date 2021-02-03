В Житковичах из-за ошибки сотрудника бассейна 29 человек обратились в больницу Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Житковичах во вторник, 2 февраля, из-за ошибки сотрудника бассейна 29 человек обратились в больницу. Об этом сообщает Гомельское областное упарвление МЧС.

- В детской спортивной школе города Житковичи во время приготовления обеззараживающего раствора для воды в бассейне сотрудник допустил ошибку, и произошла реакция с образованием паром. В больницу после инцидента обратились 29 человек. Из них 18 детей в возрасте от восьми до 13 лет, - говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что раствор в воду не попал, санстанция взяла пробы воды. По данным проведенных исследований концентрация химвещества не превышала норму.

В больнице под наблюдением врачей все еще остаются четыре человека, из них три ребенка.

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