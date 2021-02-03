Мужчина из Бреста пытался незаконно ввести на территорию ЕАЭС коммерческую партию бытовой техники. Фото: Таможенные органы РБ

Мужчина из Бреста пытался незаконно ввести на территорию ЕАЭС партию бытовой техники. Данная информация была опубликована на сайте Таможенных органов Беларуси.

- Грузовик следовал через пункт пропуска «Козловичи». Помимо указанной в документах партии стального металлопроката, также были спрятаны бытовая техника, более 100 единиц квадрокоптеров, игровых приставок, ноутбуков и прочего. За рулем грузовика находился 28-летний водитель, который вез товар из Венгрии на территорию ЕАЭС, - говорится в сообщении.

Сотрудники брестской таможни провели инспекционно-досмотровый комплекс и выяснили, что в грузовом отсеке машины находятся товары, которые не заявлены в документах.

- По предварительным данным, общая стоимость коммерческой партии товара, которая была изъята до решения суда, составила более 75 тысяч рублей, - отметили в Таможенных органах.

Мужчина из Бреста пытался незаконно ввести на территорию ЕАЭС коммерческую партию бытовой техники. Фото: Таможенные органы РБ

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