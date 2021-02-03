Стало известно, как наказали девушку, которая выманивала деньги у мужчин на сайте знакомств и Вконтакте

Девушка с сайта знакомств выманивала у мужчин деньги, ее осудили за мошенничество. Фото: Дарья ПУТЕЙКО

В Минске суд вынес приговор 26-летней женщине, которая знакомилась с мужчинами в сети и «разводила» их на деньги, сообщает пресс-служба Верховного суда.

От действий девушки пострадали как минимум четверо мужчин. У нее было несколько фейковых аккаунтов, с которых она переписывалась с потенциальными кавалерами. Девушка примеряла на себя разные личности и придумывала различные жизненные обстоятельства, из-за которых у нее якобы возникали материальные трудности, и просила мужчин помочь ей деньгами – безвозмездно или в долг. Возвращать долги она не собиралась. Мужчины перечисляли деньги на карту девушки и на счет нескольких ее телефонных номеров.

Всего девушка выманила у мужчин 21 182 рубля 52 копейки за без малого полтора года. Ее признали виновной в мошенничестве, приговорили к лишению свободы на 2 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима. С обвиняемой взыскали 19 872 рубля 52 копейки в счет возмещения материального ущерба, который она нанесла потерпевшим. Один из мужчин заявил о компенсации морального вреда, в его пользу взыскали 1000 рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

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