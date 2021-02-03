В Гродно нашли повешенным 21-летнего парня, который в сентябре уволился из ОМОН

В Гродно нашли повешенным 21-летнего парня. Фото: БелТА

В Гродно нашли повешенным 21-летнего парня, который в сентябре 2020 года уволился из ОМОН. Об этом сообщает s13.ru.

Трагедия произошла в понедельник, 25 января. Максима нашли повешенным на съемной квартире. В сентябре 2020 года он уволился из ОМОН и был безработным.

Супруга погибшего рассказала, что не может поверить в то, что Максим сам повесился. В день случившегося она общалась с мужем за два часа до смерти. Она не заметила ничего странного.

- Максим был дома. Он собирался 25 января поехать в другой город к своим родителям, просил забронировать ему билет. А до этого, он планировал с братом пойти в аквапарк. Вечером муж перестал отвечать на звонки. Ему звонила и я, и брат, и друзья. Когда я приехала домой, то все увидела. Меня очень смутили ключи, которые были брошены на полу, а также разбитый светильник. У Максима не было никаких царапин или порезов, - рассказала жена.

Она добавила, что муж уволился из милиции в сентябре 2020 года по состоянию здоровья. До этого он находился на больничном и в августе не принимал участия в событиях, которые происходили на улицах Гродно.

- Максим старался придерживаться нейтральной позиции. Он не принимал ничью сторону, но отмечал, что против людей не сможет пойти, - сообщила супруга.

В милиции Гродно изданию s13.ru подтвердили, что погибший молодой человек работал в ОМОН до сентября прошлого года.

- У сотрудника милиции были аполитичные взгляды. Его увольнения никак не связано с теми событиями, которые происходят в стране. Молодой человек давно планировал увольняться, - пояснили в УВД Гродненского облисполкома.

У Максима осталась годовалая дочь.

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