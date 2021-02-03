«Вернулся и забрал ее одежду». Следователи рассказали подробности жестокого убийства несовершеннолетней в Новополоцке

Здесь нашли тело убитой девушки. Фото: Следственный комитет.

Главное следственное управление завершило расследование дела об убийстве в Новополоцке 16-летний девушки. СК рассказывает подробности трагедии, которая случилась 11 июня 2020 года.

Тело девушки нашли в реке, в зарослях травы. Следователи установили, что к убийству причастен 20-летний могилевчанин, который в Новополоцке был в командировке. Молодой человек познакомился с девушкой в соцсети и уговорил ее встретиться на городской площади. Дальнейшую программу парень предложил такую: зайти в магазин, а потом отдохнуть на берегу реки.

По версии следствия, у реки парень избил девушку, а когда она перестала подавать признаки жизни, оттащил тело в реку и оставил в зарослях травы. Наутро он вспомнил о том, что произошло, вернулся к реке и собрал в пакет одежду девушки, а потом уехал в Могилев.

Уже тогда следователи предполагали, что молодой человек причастен к убийству девушки и пытались с ним созвониться, но он не брал трубку. Приехав в Могилев, он пришел с повинной в межрайонный отдел Следственного комитета, там его задержали.

-Во время допроса он озвучил свою версию произошедшего, пытаясь таким образом запутать сотрудников правоохранительных органов и уйти от ответственности. Однако причину своей агрессии обвиняемый пояснить не мог, ссылался на провалы в памяти в момент совершения преступления. Вину свою он также не признал, аргументируя это тем, что умысла на убийство не было, - рассказали в Следственном комитете.

Эксперты установили, что девушка умерла от травматического шока. Выяснилось также, что она была изнасилована.

-Могилевчанину предъявлено обвинение по ч.2 ст.139 (убийство, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с изнасилованием) и ч.3 ст.166 (изнасилование, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетней, повлекшее причинение тяжких телесных повреждений) Уголовного кодекса Республики Беларусь и применена мера пресечения в виде заключения под стражу, - пояснили в отделе информации и связей с общественностью СК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Врачу из Беларуси, который живет и работает в Испании, предложили спастись от уголовного преследования за несанкционированные акции на родине. И вот чем это закончилось.