Головченко: Нужно решить задачу финансирования нового белорусско-российский спутника

Белорусский премьер подчеркнул, что в проекте нового спутника для белорусских и российских предприятий должны быть равные условия. Фото: pixabay.com.

В среду, 3 февраля, Роман Головченко встретился с Юрием Борисовым, вице-премьером России, информирует БелТА.

Среди прочих тем сотрудничества между странами возник вопрос о финансировании нового белорусско-российского спутника. По словам, Романа Головченко уже в ближайшее время нужно решить эту задачу для осуществления космического проекта.

- Необходимо в ближайшее время принять решение о финансировании совместного белорусско-российского проекта по созданию аппарата дистанционного зондирования Земли, - подчеркнул Головченко.

Так, по мнению белорусского премьера, на предприятиях и России, и Беларуси существуют достаточные материально-техническая база и потенциал, что позволит вести совместные разработки в радиоэлектронной промышленности

При этом Головченко подчеркнул, что условия для этого должны быть равными и конкурентными. И обозначил, еще одну важную задачу: необходимость снятия барьеров для более тесного сотрудничества предприятий.

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