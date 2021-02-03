В Минске поймали очередного “ручечника”. И вот что он делал

В Минске поймали очередного “ручечника”. Фото: ГУВД Мингорисполкома.

Такой метод краж стар как мир. Суть такая: вору не надо что-то взламывать. Он ходит по подездам и дергает подрял все дверные ручки. В какой-то момент одна из дверей открывается – хозяева забыли закрыть дверь на замок. Таки х форов стали называть “ручечниками” – потому что они дергают ручки.

Очередного такого вора поймали в Минске. Им оказался 32-летний минчанин.

Все началось с того, что в милицию позвонил житель многоэтажки с улицы Тимирязева. Он расказал, что из квартиры украли 6400 долларов. Интересно, что в момент пропажи потерпевший был дома.

Вора поймали. Оказалось, что он и раньше часто попадал в поле зрения милиции за квартирные кражи. А украденные деньги хранил в своей квартире. Но не все – часть денег он уже успел потратить на одежду, продукты и алкоголь.

По информации оперативников, «домушник» изначально попадал в подъезды жилых домов, где находил незапертые входные двери квартир, а после проникал внутрь жилища и похищал исключительно деньги. С его слов, иногда в момент кражи хозяева находились дома, но не видели его.

По информации оперативников, «домушник» изначально попадал в подъезды жилых домов, где находил незапертые входные двери квартир, а после проникал внутрь жилища и похищал исключительно деньги. С его слов, иногда в момент кражи хозяева находились дома, но не видели его.