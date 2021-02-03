Белорусам звонят «коллекторы»: вот что об этом говорят в милиции

Если звонят "коллекторы" главное не волноваться, спросить номер, чтобы будто бы перезвонить и тут же прервать разговор. Фото: Павел МАРТИНЧИК

О том, что в Брестской области зафиксированы первые случаи телефонных звонков якобы от коллекторов, сообщили в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.

Впервые в милицию после таких звонков обратились брестчане декабре 2020-го года. В январе 2021-го коллекторские звонки стали повторяться.

- В белорусском законодательстве нет определения коллектора, коллекторской деятельности или агентства. Все вопросы по взысканию задолженностей при этом в действующем законодательстве страны урегулированы и четко прописаны, - пояснили правоохранители.

Так на что рассчитывают «коллекторы», когда звонят белорусам? Мошенники уверены в недостаточной правовой грамотности граждан, оказывают психологическое давление и попросту занимаются вымогательством.

- Обычно злоумышленники звонят в мессенджерах. Они представляются коллекторами и сообщают о якобы задолженности. В разговоре при этом пытаются убедить собеседника о существовании некоего долга перед банком, фирмой по микрозаймам. Бывает, что звонят под предлогом срочного выкупа имущества родственников в ломбарде, - перечислили преступные эпизоды в УВД.

При этом, чтобы не спугнуть жертву такие «коллекторы» не грубят и не сыплют угрозами, стараются говорить вежливо и корректно. Главная цель: убедить жертву перевести деньги или часть некоей суммы на расчетный счет.

- Такие звонки от мошенников не остаются без внимания правоохранителей. Идет работа по установлению личностей «коллекторов», - прокомментировали в пресс-службе.

Как поступать, если вам позвонил «коллектор»?

Главное, советуют в милиции, не нервничать, спросить личные данные звонящего, его должность и номер, пообещать перезвонить и положить трубку. Конечно, деньги перечислять ни в коем случае нельзя. Не стоит поддаваться и на угрозы или запугивания - это обычная «схема» мошенников, цель которых зародить страх в человеке.

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