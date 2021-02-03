Где бывший премьер Беларуси Сергей Румас: вот какие слухи ходят

Жена Румаса выложила в Instagram фотографию: они с мужем стоят на крыше “Банка реконстуркции и развития”, на фоне – внушительная колонна демонстрантов.

Слухи о том, что в Минске задержали экс-премьера Сергея Румаса, поползли вечером 2 февраля. Поговаривали, что задержали также его компаньона, бывшего банкира Геннадия Сысоева. Официальной информации пока нет: КГБ, МВД и СК никакой информации не дают.

«Наша Ніва» позвонила жене Сергея Румаса, Жанне Румас.

- В интернете разное пишут о вашем муже, как на это реагировать?

- Я не знаю, что они пишут. У меня нет такой информации ...

- Так где ваш муж?

-Я не знаю, его нет дома.

- Когда его не было дома?

- Его нет дома, ребята. Пока не буду ничего комментировать, позвольте разобраться самой.

Напомним, до лета прошлого года Сергей Румас занимал должность премьер-министра. Но Лукашенко решил его сменить. Президент пояснял, что особых вопросов к Румасу у него нет, но тот, по его словам, решил заняться бизнесом:

- Не думаю, что Румас уедет из страны и увезет эти деньги, он их вложит здесь в экономику. Но все должно быть честно и по закону, - говорил тогда Лукашенко.

В августе прошлого года, во время масштабной протестной акции жена Румаса выложила в Instagram фотографию: они с мужем стоят на крыше “Банка развития”, на фоне – внушительная колонна демонстрантов.

- Вид с крыши “Банка Развития” захватывает не меньше, чем амосфера внизу, - написала Жанна Румас. Спустя какое-то время этот пост был удален.

На этот инцидент тогда отреагировал Лукашенко:

- Есть и другие, которых мы вовремя рассмотрели и отправили кого на покой, кому просто предложили заниматься бизнесом. Они тоже неоткровенно, но где-то постятся, - говорил он тогда.

Больше после увольнения Русама с должности премьера, новостей о политике и банкире не было. Напомним, Сергей Румас в 2018 году после своего назначения на должность премьера покинул пост главы "Банка развития". При этом он стал председателем Наблюдательного совета банка, то есть сохранил контроль над его деятельностью, хотя и перестал заниматься текущими делами.