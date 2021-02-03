Предварительное судебное заседание по делу «Белгазпромбанка» назначили на 4 февраля

Дело Виктора Бабарико и топ-менеджеров «Белгазпромбанка» рассмотрят в Верховном суде. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

О том, что стала известна дата проведения предварительного судебного заседания по делу топ-менеджеров «Белгазпромбанка», сообщило БелТА со ссылкой на пресс-службу суда.

Так предварительное судебное заседание по делу пройдет в Верховном суде уже в четверг, 4 февраля. Уголовное дело принято к производству для рассмотрения его по первой инстанции и с 6 обвиняемыми уже заключены досудебные соглашения о сотрудничестве.

В этом же сообщении пресс-службы ВС уточняется, что заседания будут проходить с учетом пандемии коронавируса: будет обеспечиваться соцдистанцирование при рассадке в зале суда. А для обеспечения общественного порядка необходимые меры безопасности обеспечат сотрудники ОВД.

Ранее Генпрокуратура заявляла, что экс-главу «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико обвиняют в получении взятки в особо крупном размере организованной группой и легализации доходов, поступивших преступным путем также в особо крупном размере.

Шесть других фигурантов, бывших топ-менеджеров банка и одновременно замов Бабарико, обвиняют в получении взяток в особо крупном размере организованной группой лиц.

Также под уголовным преследованием и совладелец и руководитель «Активлизинг» за дачу взятки должностным лицам «Белгазпромбанка» в крупном размере (не менее 2,5 миллиона долларов).

Вину в инкриминированных преступлениях обвиняемые, кроме Бабарико, признали полностью.

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