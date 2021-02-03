Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 3 февраля 2021 года: снова больше 1700 заразившихся и 9 умерших

В Беларуси вновь увеличилось число суточных заболевших "ковидом". Фото: Надежда БУТОВИЧ

В Минздраве Беларуси рассказали о количестве заболевших коронавирусной инфекцией на 3 февраля.

Последние два дня в Беларуси официально фиксировался низкий показатель ежедневных инфицированных COVID-19 - менее тысячи ежедневно. Но вновь произошел скачок и за минувшие сутки на 3 февраля снова резко вырос этот показатель - 1 тысяча 711 инфицированных коронавирусом. При этом преодолен очередной психологический рубеж, с начала пандемии в Беларуси коронавирус был выявлен уже у 251 тысячи 705 человек.

- За сутки в Беларуси выписаны 2 тысячи 13 пациентов, - прокомментировали в Минздраве.

За весь же период коронавирусом переболели и были выписаны 239 тысяч 191 пациент.

Сделали и намного больше тестов, чем за пару дней до этого - 13 тысяч 909 тестов за сутки и свыше 4,502 миллиона тест-исследований за все время.

К сожалению, обновилась и статистика смертности: умерли еще 9 человек с коронавирусом. За весь период пандемии в Беларуси умерли 1 тысяча 746 пациентов с подтвержденным коронавирусом.

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