В МВД все-таки объяснили, что было в августе 2020 года в ЛТП под Слуцком, который в сети назвали «лагерем для протестующих»

Начальник ЛТП подтвердила, что «заезд» задержанных был 13 августа. Фото: sb.by.

Ранее «Комсомолка» уже писала о том, что в сети появилась аудиозапись, на которой якобы замглавы МВД заявил о том, что в Беларуси создадут «лагерь для особо острокопытных, для отселения» с колючей проволокой. В МВД назвали это фейком и не стали комментировать аудиозапись о лагерях для протестующих.

В аудио и статьях в сети обозначалась локация этого якобы «лагеря» - в ЛТП под Слуцком. В исправительное учреждение съездила корреспондент госСМИ, которой в МВД подтвердили, что в августе 2020-го года здесь на какое-то время размещали задержанных. Полный текст репортажа опубликован на сайте МВД.

В своем материале журналистка пишет, мол, поехала в концлагерь, но не увидела «ни казематов, ни пыточных - нету». В статье описывается быт и условия задержания в ЛТП №3.

В ЛТП под Слуцком оборудовали в августе 2020 года участок изолятора временного содержания Слуцкого РОВД. Фото: sb.by.

А о событиях в августе рассказала руководителя ЛТП Алеся Горбель. Она подтвердила, что на базе ЛТП в августе 2020-го года на какое-то время оборудовался участок изолятора временного содержания Слуцкого РОВД. Поступившим задержанным, по ее словам, предложили баню и разместили в общежитии, был досмотр.

«Заезд» был 13 августа, а уже 14 августа большинство освободили, оставшихся - 15 августа. Число размещаемых там в это время задержанных не называется.

После освобождения задержанных вышки демонтировали и сейчас от участка ИВС в лесном массиве, где находится ЛТП, ничего не осталось. Фото: sb.by.

- Пробыли граждане здесь максимум двое суток. Кто-то ушел домой в первый же день. Вот и весь «лагерь», - утверждается в статье.

Подтверждается, что в этот момент ставились вышки у ЛТП, была дополнительная охрана. Просуществовал вновь оборудованный участок ИВС, по официальной информации, пару дней. Сейчас от него «нет и следа».

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