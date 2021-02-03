Россия с 8 февраля возобновляет железнодорожное сообщение с Беларусью

Первые поезда из России в Беларусь отправятся уже 8 февраля 2021 года. Фото: Надежда БУТОВИЧ

О том, что в самое ближайшее время Россия настроена возобновить железнодорожное сообщение с Беларусью, сообщило БелТА.

Уже с понедельника, 8 февраля, из России в Беларусь отправятся первые пассажирские поезда.

Напомним, пассажирское железнодорожное сообщение было приостановлено между странами из-за пандемии коронавируса.

Кроме восстановления железнодорожного сообщения с Беларусью российская сторона увеличивает и число авиарейсов. Такие решения приняли в правительстве России.

Уточняется, что пассажирское железнодорожное сообщение восстанавливается на взаимной основе.

Так с 8 февраля отправятся поезда Минск - Москва - Минск и Москва - Калининград. Еще будет состав Калининград - Санкт-Петербург, останавливающийся в Минске.

- Также с понедельника, 8 февраля, на взаимной основе увеличивается и число регулярных авиарейсов Москва - Минск. В неделю будет осуществляться уже не 3, а 5 авиарейсов. На взаимном принципе возобновляется и воздушное сообщение из Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга в Минск по одному рейсу в неделю из каждого аэропорта, - пояснили в пресс-службе.

В правительстве России прокомментировали, что возобновление железнодорожного сообщения и увеличение количества авиарейсов связано с актуальной информацией оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

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