Песков сравнил протесты в Беларуси и России.

- Здесь я не стал бы проводить каких-то параллелей. Безусловно, есть похожие элементы. Я имею ввиду элементы, связанные с провокаторами, провокационные элементы. Да, они есть, - цитирует ТАСС пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. - Но в то же время мы же две разные страны. У нас разные ситуации, разные причины, поэтому я совсем бы не отождествлял это. В обоих государствах силовые структуры выполняют свой долг. Они борются с провокаторами и с несанкционированными акциями.

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