Взрыв на моторном заводе в Столбцах: оказалось, что рабочие кинули в огромную печь снег

Взрыв на моторном заводе в Столбцах: оказалось, что рабочие кинули в доменную печь снег. Кадр видео TUT.BY.

Все случилось еще 28 января в Столбцах в филиале «Минского моторного завода». В одном из цехов произошел взрыв. Сообщается, что никто не пострадал.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Особо злостного хулиганство» за самовольное бросание снега в индукционную печь, повлекшее за собой взрыв в цеху, - цитирует местное издание «Прамень» официального представителя Следственного комитета по Минской области Елену Крупенину. - По подозрению в совершении преступления задержаны трое жителей Столбцов, мужчины в возрасте 38, 35 и 26 лет. На месте происшествия работала следственная группа.

По этой статье можно получить до 10 лет тюрьмы.

В распоряжении портала TUT.BY появилось видео, предположительно этого инцидента. Видно, как взрывается печь, из нее ращлетается огромный сноп искр.

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