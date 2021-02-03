В Барановичском районе на предприятии погиб рабочий, его ударило током

Мужчина взял руками оголенный провод и получил смертельный разряд. Фото: СК.

Несчастный случай на производстве со смертельным исходом произошел в Барановичском районе, сообщает пресс-служба Следственного комитета в телеграм-канале.

Во вторник, 2 февраля, на местном предприятии погиб 40-летний рабочий. Как предварительно установлено, мужчина взял в руки оголенный кабель и получил смертельный разряд.

- Житель Барановичского района на рабочем месте поднял руками оголенный кабель электротранспортера. От удара током он скончался на месте, - прокомментировали в СК.

Сейчас по данному факту проводится проверка. Назначен ряд экспертиз, с предприятия изъяты документы по охране труда.

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