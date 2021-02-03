В Барановичском районе на предприятии погиб рабочий, его ударило током

Мужчина взял руками оголенный провод и получил смертельный разряд. Фото: СК.
Несчастный случай на производстве со смертельным исходом произошел в Барановичском районе, сообщает пресс-служба Следственного комитета в телеграм-канале.
Во вторник, 2 февраля, на местном предприятии погиб 40-летний рабочий. Как предварительно установлено, мужчина взял в руки оголенный кабель и получил смертельный разряд.
- Житель Барановичского района на рабочем месте поднял руками оголенный кабель электротранспортера. От удара током он скончался на месте, - прокомментировали в СК.
Сейчас по данному факту проводится проверка. Назначен ряд экспертиз, с предприятия изъяты документы по охране труда.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Гродно нашли повешенным 21-летнего парня, который в сентябре уволился из ОМОН.
Трагедия случилась 25 января (подробности).
Сельчанин захотел проверить герметичность газового баллона огнем: вот что случилось дальше.
В МЧС рассказали, как ликвидировали пожар в Вороновском районе (подробности).
В Печах нашли мертвым военнослужащего, старшину роты.
Обстоятельства смерти выясняет комиссия (подробности).