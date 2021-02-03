Жена Сергея Румаса: «Сейчас мой муж находится за границей»

Поползли слухи о том, что в Минске задержали экс-премьера Сергея Румаса. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Слухи о том, что в Минске задержали экс-премьера Сергея Румаса, поползли вечером 2 февраля. Поговаривали, что задержали также его компаньона, бывшего банкира Геннадия Сысоева. Официальной информации пока нет: КГБ, МВД и СК никакой информации не дают. Жена Сергея Румаса Жанна сообщила «Нашей Ниве», что супруга дома нет, но подробностей рассказывать не стала. Но чуть позже порталу TUT.BY она сообщила, что Сергей Николаевич находится в отъезде за пределами Беларуси.

По данным “Нашей Нивы” Сергей Румас сейчас на свободе и находится в одной из западных стран, где живут его старшие сыновья (один в Италии, другой в Великобритании) - он был на праздновании дня рождения и до сих пор не вернулся в Беларусь.

По данным TUT.BY, дело может касаться государственного “Белагропромбанка», который в свое время возглавлял и Сергей Румас, а Геннадий Сысоев был его заместителем.

Напомним, до лета прошлого года Сергей Румас занимал должность премьер-министра. Но Лукашенко решил его сменить. Президент пояснял, что особых вопросов к Румасу у него нет, но тот, по его словам, решил заняться бизнесом:

- Не думаю, что Румас уедет из страны и увезет эти деньги, он их вложит здесь в экономику. Но все должно быть честно и по закону, - говорил тогда Лукашенко.

В августе прошлого года, во время масштабной протестной акции жена Румаса выложила в Instagram фотографию: они с мужем стоят на крыше “Банка развития”, на фоне – внушительная колонна демонстрантов.

- Вид с крыши “Банка Развития” захватывает не меньше, чем амосфера внизу, - написала Жанна Румас. Спустя какое-то время этот пост был удален.

На этот инцидент тогда отреагировал Лукашенко:

- Есть и другие, которых мы вовремя рассмотрели и отправили кого на покой, кому просто предложили заниматься бизнесом. Они тоже неоткровенно, но где-то постятся, - говорил он тогда.

Больше после увольнения Русама с должности премьера, новостей о политике и банкире не было. Напомним, Сергей Румас в 2018 году после своего назначения на должность премьера покинул пост главы "Банка развития". При этом он стал председателем Наблюдательного совета банка, то есть сохранил контроль над его деятельностью, хотя и перестал заниматься текущими делами.